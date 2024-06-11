Россиянин жестоко убил сожительницу кувалдой

Мужчина привязал партнершу к бамперу и протащил до леса, где убил кувалдой
В поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный мужчина жестоко расправился с сожительницей-ровесницей, преедает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Тело женщины обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил так до лесополосы, где добил кувалдой.
В ночь с 9 по 10 июня 2024 года подозреваемый <...> в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, избил свою 38-летнюю сожительницу, после чего привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов кувалдой по голове, — сообщили в Следственном комитете.