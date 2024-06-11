Россиянин жестоко убил сожительницу кувалдой

В поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный мужчина жестоко расправился с сожительницей-ровесницей, преедает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Тело женщины обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил так до лесополосы, где добил кувалдой.

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