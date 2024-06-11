Жители подмосковного ЖК пожаловались на свадьбу со стрельбой

Жители ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе пожаловались на свадьбу с лезгинкой, криками и свистом, которая прошла под окнами домов. Как сообщает Msk1.ru, кадры инцидента появились в общедомовом чате.

Инцидент произошел на Реутовской улице. На заснятых местными жителями видео запечатлено шумное празднование свадьбы: возле подъезда танцевали люди, а по двору разъезжал свадебный кортеж. На одной из машин виден флаг Азербайджана. На другой записи можно услышать звуки, похожие на выстрелы.

Некоторые жители испугались от происходящего. В чате они жаловались, что шумные гуляния мешают спать маленьким детям, подчеркивая, что двор ЖК для празднований не подходит.

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Местный житель рассказал РЕН ТВ, что сперва он услышал частые звуки сигнала машины, а после — подобие автоматной очереди. Мужчина оказался возмущен таким поведением соседей.

«Люди смотрели на них испуганно и кричали из окон «можно потише», — добавила другая свидетельница событий.



Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», одна жительниц дома пожаловалась на происходящее в Следственный комитет. Проводится ли проверка по факту инцидента — неизвестно.