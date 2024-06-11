Mash: на ВДНХ обрушилась сцена, трое ранены

В Москве на ВДНХ обрушилась сцена у фонтана Дружбы народов. В результате этого пострадали три человека, состояние одного оценивается как тяжелое. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сцена обрушилась у фонтана Дружбы народов на ВДНХ в Москве», — передает telegram-канал.



При этом были ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Происшествие произошло при установке строительных лесов для монтажа сцены, которая должна была использоваться в торжествах ко Дню России. Конструкция потеряла устойчивость, что привело к травмам рабочих. Один из пострадавших рабочих получил травму головы и перелом ребер, его состояние оценивается как тяжелое. Второй рабочий был зажат упавшими элементами конструкции, его состояние пока не уточнено. Третий рабочий упал, но получил лишь легкие ушибы. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося и причины обрушения конструкции.