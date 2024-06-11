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В Кузбассе нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Мальчик, который ушел вечером 10 июня из дома в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, найден. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В Кузбассе нашли пропавшего девятилетнего мальчика
© РИА Новости

Ранее в ведомстве возбудили уголовное дело по факту пропажи девятилетнего ребенка.

"В ходе организованных поисковых мероприятий мальчик был найден. Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались", - говорится в сообщении.