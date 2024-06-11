В Кузбассе нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Мальчик, который ушел вечером 10 июня из дома в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, найден. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в ведомстве возбудили уголовное дело по факту пропажи девятилетнего ребенка.