В Кузбассе нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Мальчик, который ушел вечером 10 июня из дома в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, найден. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Ранее в ведомстве возбудили уголовное дело по факту пропажи девятилетнего ребенка.
"В ходе организованных поисковых мероприятий мальчик был найден. Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении него не совершались", - говорится в сообщении.