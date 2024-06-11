Адвокат Попова назвал возможной отправку генерала на СВО

Адвокат не исключил отправки Попова на СВО, чтобы приостановить расследование

Он отметил, что в настоящее время готовятся необходимые документы.

Адвокат арестованного генерала Ивана Попова Сергей Буйновский отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает возможность приостановить расследование уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией, если он отправится на службу в зону спецоперации.

Юрист пояснил, что для реализации этого сценария нужно, чтобы непосредственный будущий командир Попова обратился в военное следствие. Затем генерала могут отправить на СВО в случае принятия положительного решения, пишет «Южный федеральный».

По делу генерала Попова арестован еще один фигурант

Буйновский в беседе с ТАСС добавил, что в данный момент готовятся необходимые документы, в них будет содержаться просьба о направлении Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

Напомним, Иван Попов находится под арестом с 17 мая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Генерал отрицает свою вину.