Стало известно, сколько человек было на борту разбившегося Су-34

На борту самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34, который потерпел крушение в горах Северной Осетии, было два пилота. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах республики.

Оба члена экипажа не выжили. Как уточнил Telegram-канал Mash, самолет упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Предварительной причиной авиакатастрофы самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России стала техническая неисправность. В Минобороны пояснили, что борт упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Накануне легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Республики Калмыкия.

Появились подробности о разбившемся в горах Северной Осетии Су-34

28 мая F-35 разбился в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Истребитель направлялся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, в Альбукерке приземлился для дозаправки и упал в южной части аэропорта. Пилот катапультировался, но получил тяжелые травмы, самолет полностью сгорел.