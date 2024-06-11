В пострадавшем от наводнения Тулуне исчезла часть защитной дамбы

Прокуратура начала проверку информации о вывозе с речного берега в Тулуне Иркутской области гравия, который использовался для защиты города от наводнений.

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"Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку данных о вывозе с берега реки Ия гравия, использовавшегося для обустройства защитного сооружения", - проинформировали в ведомстве.



Специалистам предстоит оценить, в частности, исполнение местными властями требований, связанных с безопасностью и эксплуатацией гидротехнического сооружения.

Отметим, в 2019 году Тулун и ряд других территорий Приангарья сильно пострадали от масштабного наводнения; десятки местных жителей погибли; реки затопили более 10 тысяч домов. Именно тогда начались работы по усилению защиты прибрежных земель от паводковых и прочих вод.

Кстати, в связи с тем же наводнением в Иркутской области до сих пор возбуждают уголовные дела против чиновников и депутатов, наживающихся на катастрофе и ее последствиях.