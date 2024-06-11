СМИ: В районе Харькова прогремел взрыв

В районе Харькова услышали взрыв. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины следует, что воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

— В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города. — передает РИА Новости.

В ночь на 8 июня на юге Одессы прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Уточняется, что в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

5 июня в поселке Затока Одесской области Украины прогремели взрывы. Подробностей об инциденте не поступало.

В ночь с 4 на 5 июня звуки взрывов были слышны в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили очевидцы и местные СМИ.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины 5 июня. До этого сообщалось, что взрывы слышны в Киеве и Сумской области. Кроме того, сирены звучали в Черниговской, Черкасской, Киевской и Харьковской областях.