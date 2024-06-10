В Буйнакске прошли обыски после массового отравления

Их провели после массового отравления жителей города водопроводной водой. О ходе расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

«Также проведён осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и её исследование», — сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.



Выросло число госпитализированных после отравления в Дагестане

Утром в больницу Буйнакска с признаками острой кишечной инфекции обратились больше 270 человек. По последним данным Минздрава региона, 84 из них были госпитализированы.