В Буйнакске прошли обыски после массового отравления

В «Буйнакскводоканале» прошли обыски
Их провели после массового отравления жителей города водопроводной водой. О ходе расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.
«Также проведён осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и её исследование», — сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Выросло число госпитализированных после отравления в Дагестане
Утром в больницу Буйнакска с признаками острой кишечной инфекции обратились больше 270 человек. По последним данным Минздрава региона, 84 из них были госпитализированы.