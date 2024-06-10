Московская полиция задержала сотрудника НИИ ФСИН

В пресс-службе ФСИН сообщили, что в Москве был задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сотрудник был задержан по подозрению в совершении преступления, однако ведомство не стало уточнять, что конкретно инкриминируется задержанному. При этом в отношении сотрудника НИИ было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают детали произошедшего.

«Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН России совместно с ФСБ задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — сообщили в пресс-службе ФСИН.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заключенные в учреждениях ФСИН должны содержаться в нормальных условиях.