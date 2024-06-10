Семья получила химический ожог, выпив бутилированную воду

В Самаре семья отравилась питьевой бутилированной водой, привезенной службой доставки, рассказал адвокат Евгений Архангельский. Супруги, добавил он, обратились в полицию из-за полученных химических ожогов, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня.

Правозащитник пояснил, когда супруги и их сын начали пить воду из бутылки, то почувствовали горечь.

«Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог», — уточнил Архангельский.



По его словам, после этого отца семейства отвезли сдавать анализы. Маленькому ребенку, при том, что он выпил совсем немного, вечером вызвали скорую. Врачи выяснили при осмотре, заметил юрист, что у мальчика изменились цвет и форма языка.

Архангельский отметил, что полиция начала расследование по этому делу. Кроме того, уточнил он, подготовлено обращение в СК РФ.