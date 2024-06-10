Выросло число госпитализированных после отравления в Дагестане

Число госпитализированных в результате массового отравления в дагестанском Буйнакске выросло до 84 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.

Там отметили, что все пациенты находятся в Буйнакской ЦГБ.

«Сейчас в инфекционном стационаре лежит 84 человека… Здесь развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», — говорится в тексте.



В Минздраве указали, что у пациентов тяжелых случаев болезни не наблюдалось, часть из них уже готовится к выписке.

Напомним, что вспышка острой кишечной инфекции зафиксировали в Буйнакске на прошлой неделе. Предполагается, что причиной стала питьевая вода, которая подается по водопроводным линиям «Бунакскводоканала». На этом фоне в отношении компании возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.