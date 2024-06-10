По делу генерала Попова арестован еще один фигурант

Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что в рамках дела в отношении экс-командующего 58-й армией один из столичных судов отправил гражданское лицо в СИЗО на два месяца.

«Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение [в мошенничестве]», — отметил собеседник агентства.



Журналисты уточнили, что источник не посчитал нужным назвать фамилию фигуранта.

Напомним, что весной 2024 года суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Им были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере.