Неизвестные расстреляли женщин с детьми в Мексике

Шесть человек погибли в результате нападения неизвестных в центральном мексиканском штате Гуанахуато. О трагедии сообщили власти Леона.

В опубликованном на странице городской полиции в социальной сети X сообщении указывается, что расследованием нападения занимаются секретариат безопасности Леона и прокуратура штата.

«Врачи скорой помощи подтвердили, что в доме находились шесть мёртвых человек — двое несовершеннолетних и четыре женщины», — отмечается в публикации.



Ранее сообщалось об обрушении балкона в мексиканском клубе, в результате которого два человека погибли и пятеро пострадали.