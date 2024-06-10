Подросток получил разрыв легкого из-за злоупотребления вейпом

17-летняя Кайла из Великобритании получила разрыв легкого из-за злоупотребления вейпом. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на Metro.

Отмечается, что последние два года девушка выкуривала слишком большую дозу вейпа в день — суточное потребление табака Кайлой было сопоставимо с 57 сигаретами.

Сама девушка не видела угрозы в своей привычке. Источник отмечает, что во время ночевки у друга Кайла потеряла сознание и «посинела». Девушке вызвали скорую — в больнице врачи приняли решение удалить Кайле часть легкого. В данный момент состояние девушки стабильное, она пришла в себя. По словам Кайлы, теперь она собирается бросить курение вейпа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.