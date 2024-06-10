Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и еще 9 человек, пропал с экранов радаров, пишет Reuters.

По данным агентства, воздушное судно, принадлежащее Силам обороны Малави, «пропало с радаров» после того, как покинуло столицу страны Лилонгве.

В пресс-службе канцелярии президента республики уточнили, что самолет не смог совершить посадку в международном аэропорту Мзузу.

В офисе отметили, что наземные службы пытались установить контакт с бортом после того, как он пропал с радаров, но попытки не увенчались успехом.

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный отлет на Багамы и приказал всем региональным и национальным ведомствам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение самолета, пояснили в пресс-службе.

Саулос Чилима занял пост вице-президента страны 31 мая 2014 года.

51-летний политик политик имеет степень бакалавра социальных наук и степень магистра экономики Университета Малави. 10 августа 2015 года Саулос Чилима получил степень доктора философии в области управления знаниями в Университете Болтона в Великобритании.

Чилима занимал ключевые руководящие должности в различных филиалах многонациональных компаний в Малави, включая: Unilever, Кока-кола и Airtel Malawi.