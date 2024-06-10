Российская модель умерла после тату-сеанса

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга умерла модель, которая впала в клиническую смерть во время нанесения татуировки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 24-летняя девушка работала массажисткой, а также моделью для брендов одежды. 2 июня она вызвала на дом тату-мастера, при этом ранее девушке уже набивали татуировки. Однако в этот раз модель попросила вколоть ей обезболивающее средство — новокаин.

По имеющимся данным, девушке стало плохо через несколько минут после укола. Ей вызвали скорую — в больницу модель доставили в состоянии клинической смерти. Спустя две недели в реанимации девушка скончалась. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Ранее врач рассказал, что клиническую смерть у девушки могла вызвать аллергия на новокаин.