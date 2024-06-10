Покушавшегося на главу АНО «Цифровые технологии» арестовали

Измайловский районный суд Москвы арестовал на два месяца лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина по делу о покушении на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина и убийстве его знакомого Ивана Познякова. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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В пресс-службе пояснили, что суд избрал меру пресечения в отношении Медведкина Романа Изетовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление).

Согласно версии следствия, обвиняемый нанес ножом множественные ранения незнакомым ему людям, повлекшие смерть одного из них и тяжелые ранения другого.

В ведомстве отметили, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года.

Журналисты отметили, что Медведкин не признал вину по предъявленным обвинениям.

На заседании лидер рок-группы появился в футболке с символикой группы The Rolling Stones, в сопровождении полицейских. В ходе заседания заявил, что готов сотрудничать со следствием и попросил домашний арест.

Ранее сообщалось, что конфликт между музыкантом и главой крупной российской IT-компании мог произойти из-за девушки. Медиаменеджер якобы начал оскорблять ее, а Медведкин заступился за спутницу.

По другой версии, потасовка произошла из-за того, что Щельцин с приятелем приняли артиста и его спутницу за «закладчиков».