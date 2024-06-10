Девочка умерла от отравления газом в Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело после смерти девочки от отравления газом.

В Узловой Тульской области на улице Дзержинского 10 июня в квартире было обнаружено тело девочки 2008 года рождения с признаками отравления окисью углерода.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней местной жительницы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, сообщает СУ СК России по Тульской области.