Российская школьница умерла во время веселых стартов

В Челябинске школьница скончалась во время веселых стартов. Об этом сообщает Kp.ru.

© Passion.ru

По предварительной информации, во время бега несовершеннолетняя почувствовала недомогание и упала в обморок. Ее пытались спасти, вызванная скорая помощь лишь констатировала смерть.

Известно, что погибшая девочка училась в седьмом классе. В настоящий момент семьи других учеников собирают деньги, чтобы материально помочь родителям умершей челябинки. В причинах случившегося разбираются судмедэксперты.

Ранее мы писали, что в Москве девятилетней девочке едва не сняло скальп миксером. Уточняется, что прибывшие специалисты спасали ребенка с помощью гидравлических кусачек.

Также стало известно, что на западе Москвы женщина с сыном-подростком по очереди выпали из окна.