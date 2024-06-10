Стало известно, что производил взорвавшийся в Польше завод

Польский завод Mesko, где в понедельник прогремел мощный взрыв, производил оружие для украинской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт производственного комплекса. Российская газета

По данным издания, на заводе производили переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ. Газета.Ru

До этого радиостанция RMF24 сообщала, что в Польше произошел взрыв на оружейном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменна. Погиб 59-летний мужчина, заводской рабочий, еще один пострадал. ТК Звезда