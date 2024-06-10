Шишкан заслушал приговор в футболке с Путиным на голове

Криминальный авторитет Шишкан и его подельники заслушали приговор в футболках с изображениями Владимира Путина. Это видно на фотографиях, сделанных в зале суда.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, которого коллегия присяжных признала виновным в организации ОПГ и бандитизме.

Во время оглашения приговора вор в законе и его подельник находились на скамье подсудимых в футболках с изображением Владимира Путина, Шишкан закрыл ею лицо.

Напомним, Олега Медведева задержали в 2019 году, в 2023 году началось судебное разбирательство. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении восьми сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России. Их заподозрили в передаче обвиняемому мобильных телефонов при конвоировании в здание Мосгорсуда. В мае суд присяжных признал Шишкана и его сообщников виновными в убийствах.

Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор Шишкану

Ранее защита Шишкана заявила, что обжалует назначенный ему пожизненный срок.