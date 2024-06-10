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Два человека пострадали при падении люльки автомобильного подъемника в Москве

В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника. Пострадали два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Автомобильный подъемник упал в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, на Можайском шоссе на западе столицы.

«Поступило сообщение о падении подъёмного механизма люльки на автомашине на Можайское шоссе», — уточнил собеседник агентства.

Источник пояснил, что в настоящее время пострадавших осматривают врачи. Он добавил, что при падении люльки получил повреждения автомобиль.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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