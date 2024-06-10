В Крыму украинским пограничникам дали по 17 лет колонии

Верховный суд Крыма дал по 17 лет колонии двум украинским пограничникам, которые в 2018 году захватили российское рыболовецкое судно с экипажем. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд установил, что фигуранты дела вступили в преступный сговор с «иными лицами» из-за «политической вражды по отношению к РФ». В марте 2018 года они захватили российское судно с рыбаками, которые законно занимались промыслом в Азовском море.

В суде подчеркнули, что украинские пограничники действовали в составе группы лиц и по предварительному сговору. Угрожая рыбакам стрелковым оружием, они конвоировали судно в Бердянский морской торговый порт.

Суд Крыма признал украинцев виновными в угоне судна с применением оружия и угрозой применения насилия, а также в похищении людей группой лиц по предварительному сговору. Суд постановил, что первые три года своего срока они будут отбывать в тюрьме, а оставшееся - в исправительной колонии строгого режима

В 2018 году украинские власти обвиняли экипаж судна в «нарушении порядка въезда в Крым». В погранслужбе страны сообщали, что на борту судна находился экипаж из десяти человек, трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов. Рыбаков удалось освободить в результате обменов, но их судно Украина отдавать отказалась. В марте 2022 года российские военные нашли это судно брошенным в Бердянске. Они рассказали «Известиям», что украинские моряки его разграбили.