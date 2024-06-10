ФСБ сообщила о поимке в Крыму члена террористического батальона

Сотрудники ФСБ задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана»* (признан террористическим и запрещен в России) в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ сообщили, что задержанный - гражданин России 1980 года рождения. Спецслужба выяснила, что в 2015 году он стал членом запрещенной организации, базировавшейся на территории Украины. В запрещенном батальоне он занимался проверкой людей и машин на российско-украинской границе, а также охранял объекты запрещенной организации.

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Против задержанного возбудили уголовное дело об участии в иностранном вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этой страны, в целях, противоречащих интересам РФ. Его арестовали. Фигуранту дела грозит от восьми до 15 лет колонии.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании нескольких членов ячейки исламистов в Крыму. В спецслужбе подчеркнули, что действия членов ячейки координировали эмиссары, находящиеся на Украине.

*признан террористическим и запрещен в России.