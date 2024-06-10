Волосы девятилетней москвички намотало на миксер

Волосы девятилетней девочки намотало на миксер в районе Бибирево, ей пришлось вызывать спасателей. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня.

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По неподтвержденным данным, инцидент произошел в квартире на Белозерской улице. Кожа на голове девочки оказалась содрана. Родители вызвали спасателей, которые вытащили волосы ребенка из устройства с помощью гидравлических кусачек и обработали рану. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, передает Telegram-канал SHOT.

Другой случай произошел в подмосковном Королеве. Врачи достали несколько монет из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика.