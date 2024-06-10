В России трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала подорвались на мине

В Шебекино Белгородской области трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» подорвались на мине. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция», — пояснил он.



Глава области добавил, что еще одного мужчину доставили в больницу №2 Белгорода. Двум другим бойцам уже оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей Гладков не сообщил.