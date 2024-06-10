Стали известны жуткие подробности трагедии на западе Москвы

Москвичка, тело которой обнаружили вместе с телом сына под окнами многоэтажки на улице Крылатской, была больна психическим заболеванием. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на родственников погибшей.

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По информации газеты, 56-летняя женщина — этническая армянка, родившаяся в Баку. У нее и ее сына было двойное гражданство, России и Бельгии. За границей у погибшей остались родственники.

«У нее была наследственная болезнь. Во время обострений она писала всем оскорбления. В последнее время родные думали, как показать ее врачам, так как она отказывалась, была абсолютно неадекватна», — рассказали они.



Накануне трагедии женщина писала подруге и просила забрать сына, поскольку якобы умирает от рака в терминальной стадии. Оказалось, что это она выдумала.

Известно, что отец подростка — 37-летний предприниматель. Сейчас он находится в паломничестве в Саудовской Аравии. Мужчина заявил, что обострение состояния у женщины произошло весной.

«Она устроила террор родственникам, не разрешала мне общаться с сыном. 7-8 лет назад психиатры лечили ее, но эта болезнь требует постоянной терапии», — сказал он.



Напомним, что утром под окнами элитного ЖК на улице Крылатской обнаружили два тела — 15-летнего подростка и его 56-летней матери. Прибывшие на место медики констатировали их смерть. Обстоятельства инцидента выясняются правоохранителями.