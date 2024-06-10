Семья умершей в 25 лет артистки подала в суд на производителя печенья

Семья 25-летней танцовщицы, умершей, как было установлено, в результате аллергической реакции, подала в суд на производителей печенья и на супермаркет в Коннектикуте, где оно было куплено. Об этом пишет The Mirror.

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На упаковке ванильного флорентийского печенья не было предупреждения о том, что оно содержит арахис. В результате Орла Бэкендейл, профессиональная английская танцовщица, жившая и работавшая в Нью-Йорке, умерла от анафилактического шока. Истцы обвиняют ответчиков в "грубой халатности и равнодушии".

Сообщается, что партия печенья без предупреждения на упаковке уже отозвана из продажи.

Иск подан в Верховный суд штата Коннектикут. Сумма предполагаемой компенсации за моральные страдания не озвучена.