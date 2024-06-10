Беркович вызвали скорую помощь в суде

Режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зале суда, и очередное заседание пришлось отложить. Об этом сообщает «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) со ссылкой на очевидца.

Неизвестно, продолжится ли заседание во Втором Западном окружном военном суде 10 июня, что именно случилось, также не уточняется.

20 мая начали рассматривать по существу дела Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в «оправдании и пропаганде терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол».

В начале мая 2023 года режиссер и драматург Светлана Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года. 20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела.

Беркович и Петрийчук отказались признать свою вину. По словам Беркович, она решилась на создание спектакля только ради профилактики терроризма.

Последнее заседание прошло 6 июня. На нем в защиту обвиняемых выступил актер Вениамин Смехов.

30 мая суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей.