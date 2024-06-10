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Режиссеру Беркович вызвали скорую помощь в зале суда

Режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зале суда, и очередное заседание пришлось отложить. Об этом сообщает «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) со ссылкой на очевидца.

Беркович вызвали скорую помощь в суде
© РИА Новости

Неизвестно, продолжится ли заседание во Втором Западном окружном военном суде 10 июня, что именно случилось, также не уточняется.

20 мая начали рассматривать по существу дела Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в «оправдании и пропаганде терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол».

В начале мая 2023 года режиссер и драматург Светлана Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года. 20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела.

Беркович и Петрийчук отказались признать свою вину. По словам Беркович, она решилась на создание спектакля только ради профилактики терроризма.

Последнее заседание прошло 6 июня. На нем в защиту обвиняемых выступил актер Вениамин Смехов.

30 мая суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей.

Происшествия
Светлана Петрийчук
Женя Беркович
Вениамин Смехов
Евгения Беркович
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