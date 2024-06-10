Погибший в Ленобласти парашютист снял на видео последнюю минуту жизни

Telegram-канал "112" опубликовал видео с GoPro-камеры, запечатлевшее последние минуты жизни парашютиста, который погиб в Путилово (Ленинградская область). Как отмечает канал, у спортсмена запутались стропы.

О гибели 38-летнего парашютиста стало известно 9 июня. Трагедия произошла во время группового прыжка на тренировке. Как отмечает 47news, спортсмен долго пытался распутать стропы, но не сумел.

Издание отмечает, что мужчина дернул кольцо запасного парашюта в 30 метрах над землей, но купол не успел полностью раскрыться. По информации 47news, тренировку проводила профильная спортивная федерация, а на счету у погибшего было более 360 успешных прыжков.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре причиной трагедии называли отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.