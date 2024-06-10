Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного в преступных кругах как Шишкан. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня. Вечерняя Москва

Помимо этого, Шишкану был назначен штраф в 5 миллионов рублей. Ura.Ru

Слушание проходило в выездом формате в одном из самых больших залов Московского городского суда. Такое решение было принято из-за значительного количества участников процесса. Lenta.ru

В мае коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Медведевым. Медведев признан не заслуживающим снисхождения. Лишь четверо подсудимых получили вердикт присяжных о снисхождении, что обязывало суд назначать уголовное наказание ниже низшего предела. Газета.Ru