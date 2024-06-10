Суд вынес приговор вору в законе Шишкану

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного в преступных кругах как Шишкан. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня.

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Суд признал его виновным в организации ОПГ, убийствах, бандитизме и занятии высшего положения в преступной иерархии. Шишкана также обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Помимо главаря раменской ОПГ, на скамье подсудимых оказались 17 ее участников.

Шишкан был одной из главных фигур российского преступного мира. Ему покровительствовали Япончик, Шакро Молодой и другие криминальные авторитеты. Шишкана задержали в 2019 году. Присяжные признали его виновными почти по всем пунктам обвинения — от вымогательств до нескольких убийств. Ключевым эпизодом его деятельности стало убийство семьи подмосковного депутата. Тела родственников пришлось откапывать экскаваторами.

Несмотря на все ужасы, которые творили участники раменской группировки, за Шишкана заступились многие российские звезды.