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Что известно о массовом отравлении в Буйнакске

10 июня стало известно, что в больницу Буйнакска с признаками острой кишечной инфекции обратись свыше 270 человек. Врачи госпитализировали более 30 человек, включая 21 ребенка. ТАСС собрал главное о том, что известно о ситуации в городе.

Что известно о массовом отравлении в Буйнакске
© РИА Новости
  • Медики диагностировали у пострадавших легкую и среднетяжелую формы кишечной инфекции. Врачи отмечают положительную динамику состояния госпитализированных.
  • Власти Буйнакска призвали горожан употреблять кипяченую воду и дополнительно обрабатывать фрукты и овощи кипяченой водой после мытья.
  • В сообщении пресс-службы администрации города отмечается, что буйнакские власти принимают необходимые меры по стабилизации ситуации и предотвращению распространения инфекции.
  • В городе работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.
  • Выяснением источника заражения занимается республиканское управление Роспотребнадзора.
  • Прокуратура республики организовала проверку по факту массового отравления. Региональное отделение СК ведет процессуальную проверку.
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