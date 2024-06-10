Что известно о массовом отравлении в Буйнакске
10 июня стало известно, что в больницу Буйнакска с признаками острой кишечной инфекции обратись свыше 270 человек. Врачи госпитализировали более 30 человек, включая 21 ребенка. ТАСС собрал главное о том, что известно о ситуации в городе.
- Медики диагностировали у пострадавших легкую и среднетяжелую формы кишечной инфекции. Врачи отмечают положительную динамику состояния госпитализированных.
- Власти Буйнакска призвали горожан употреблять кипяченую воду и дополнительно обрабатывать фрукты и овощи кипяченой водой после мытья.
- В сообщении пресс-службы администрации города отмечается, что буйнакские власти принимают необходимые меры по стабилизации ситуации и предотвращению распространения инфекции.
- В городе работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.
- Выяснением источника заражения занимается республиканское управление Роспотребнадзора.
- Прокуратура республики организовала проверку по факту массового отравления. Региональное отделение СК ведет процессуальную проверку.