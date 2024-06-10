Участник СВО заживо сгорел в российском регионе

В Орловской области заживо сгорел участник специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны».

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Мужчина находился в своем доме в селе Навесное, когда там начался пожар. После пожара дом стал непригоден для проживания, на опубликованных фотографиях видно уцелевшие стены и металлическую кровлю.

У участника СВО осталось четверо детей.

Ранее участники СВО попали в ДТП в Свердловской области – они столкнулись с автобусом, перевозившей хоккейную команду. В салоне легкового автомобиля находились двое бойцов спецоперации, спасти их не удалось.