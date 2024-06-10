В Москве у профессора вуза мошенники выманили более 19 млн рублей

Профессор московского вуза лишился более чем 19 миллионов рублей из-за аферистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. С 72-летним мужчиной связались неизвестные и представились сотрудниками "Госуслуг". По их словам, россиянину нужно было обезопасить средства. Помимо "работников" портала, с профессором общались и представители МВД. В результате мужчина передал злоумышленникам деньги через курьера и верил, что звонившие ему собеседники отвезут средства в безопасное место. "В период с 24 по 27 мая профессор снял со счетов и передал мошенникам 19 200 000 рублей. Курьер приезжал за деньгами прямо к дому", – сообщается в публикации. Спустя некоторое время, россиянин понял, что его обманули и обратился в полицию. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Они уже проверили камеры наблюдения, но на тех, где мог присутствовать курьер, срок хранения записей оказался ограниченным.