Пьяный вахтовик открыл дверь летевшего самолета

Mash: пьяный вахтовик открыл дверь самолета, летевшего из Сургута. Фото
Пьяный вахтовик открыл аварийную дверь самолета во время захода на посадку рейса Сургут-Москва, пишет Mash. Мужчина якобы утверждал, что ему стало жарко.
«Пьяный пассажир рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку во Внуково. Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет. Никто не пострадал», — говорится в telegram-канале.
© telegram-канал Mash
В публикации уточняется, что мужчину задержала полиция и он является вахтовиком из Краснодарского края. К посту прикрепили фото с места инцидента, на котором видно логотип авиакомпании Utair.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также направило запрос в УМВД России на транспорте по Центральному федеральному округу. На момент публикации новости ответы не поступили.