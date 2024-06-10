Пьяный вахтовик открыл дверь летевшего самолета

Пьяный вахтовик открыл аварийную дверь самолета во время захода на посадку рейса Сургут-Москва, пишет Mash. Мужчина якобы утверждал, что ему стало жарко.

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«Пьяный пассажир рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку во Внуково. Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет. Никто не пострадал», — говорится в telegram-канале.



© telegram-канал Mash

В публикации уточняется, что мужчину задержала полиция и он является вахтовиком из Краснодарского края. К посту прикрепили фото с места инцидента, на котором видно логотип авиакомпании Utair.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также направило запрос в УМВД России на транспорте по Центральному федеральному округу. На момент публикации новости ответы не поступили.