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Mash: пьяный вахтовик открыл дверь самолета, летевшего из Сургута. Фото

Пьяный вахтовик открыл аварийную дверь самолета во время захода на посадку рейса Сургут-Москва, пишет Mash. Мужчина якобы утверждал, что ему стало жарко.

Пьяный вахтовик открыл дверь летевшего самолета
© РИА Новости
«Пьяный пассажир рейса СургутМосква открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку во Внуково. Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет. Никто не пострадал», — говорится в telegram-канале.
© telegram-канал Mash

В публикации уточняется, что мужчину задержала полиция и он является вахтовиком из Краснодарского края. К посту прикрепили фото с места инцидента, на котором видно логотип авиакомпании Utair.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании, а также направило запрос в УМВД России на транспорте по Центральному федеральному округу. На момент публикации новости ответы не поступили.