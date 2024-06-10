Медведь несколько дней питался пенсионеркой, убитой им у нее в доме

Черный медведь барибал ворвался в дом к пенсионерке в американском штате Калифорния, убил и съел ее, пишет Los Angeles Times. Изначально предполагалось, что зверь нашел 71-летнюю Патрис Миллер уже без признаков жизни, однако судмедэксперты пришли к выводу, что он набросился на жертву и разорвал ей шею. Останки женщины нашли в городе Даунивилл еще в ноябре прошлого года, медведь питался ими на протяжении нескольких дней.

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Выяснилось, что пенсионерка часто кормила кошек на крыльце своего дома и разбрасывала мусор на территории двора. Привлеченные запахом пищи медведи часто захаживали туда. По словам дочери убитой, чтобы спугнуть близко подобравшегося к дому зверя, ее мать однажды даже ударила того по носу.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе разряд тока поразил медведя, который забрался на электрическую опору, чтобы полакомиться яйцами из гнезда птицы. Провода находились под сильным напряжением, и от разряда косолапый скончался на месте. Очевидцы происшествия вызвали на место специалистов, чтобы снять труп животного со столба.

В Красноярске до этого из-за медведя временно закрыли доступ на территорию спорткомплекса «Академия биатлона». Хищник снес забор и пробрался на территорию учреждения. Красноярцев попросили не посещать прилегающую местность до устранения угрозы нападения.