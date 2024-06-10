В Москве под окнами многоэтажки нашли тела матери и сына-подростка

В Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела двух человек, сообщает Telegram-канал Mash. Скорую помощь и полицию на место ЧП вызвали прохожие.

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По данным Mash, погибшие — женщина 45–50 лет и ее 14-летний сын. Telegram-канал Baza уточняет, что тела обнаружили на территории ЖК «Долина Грез» в районе Крылатское. По данным Baza, подростку 16, а не 14 лет.

Ранее сообщалось, что арестовавшая художника-акциониста Петра Павленского судья Наталья Ларина погибла в Москве. Женщина более 15 лет проработала в Таганском суде судьей по уголовным делам. Известность она получила благодаря приговору чиновнику Минтранса Владимиру Макарову за изнасилование дочери. Он отправился в колонию на 13 лет. В 2015 году Ларина арестовала Павленского. Кроме того, судья в 2019 году приняла решение об аресте серийного отравителя Мурата Сабанова. В прошлом году Ларина ушла на пенсию.