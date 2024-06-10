13 детей госпитализировали из отеля под Москвой

В Подмосковье из парк-отеля «Огниково» госпитализировали 13 детей, им поставили диагноз острая кишечная инфекция. На данный момент проводится проверка отеля. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

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«13 детей госпитализировали из подмосковного парк-отеля, где у школьников проходил спортивный слет», — передает telegram-канал.



Отмечается, что в парк-отеле «Огниково», расположенном под Истрой, произошло массовое отравление детей. Группа из 28 детей приехала туда для участия в мероприятии.

Две школьницы, 10 и 11 лет, первыми почувствовали недомогание, жалуясь на сильную боль в животе и рвоту. После оказания первой помощи на месте их состояние временно улучшилось. К вечеру число пострадавших увеличилось до 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет, все они были экстренно доставлены в больницу города Красногорска. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не поступило.