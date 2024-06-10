Курьер с черной икрой попал в ДТП, уходя от погони

Машина курьера, перевозившего черную икру и мясо осетра, вылетела в кювет, когда нарушитель пытался уйти от преследования полицейских. При обыске автомобиля было обнаружено и изъято более 40 килограммов икры осетровых видов рыб, один экземпляр копченого осетра и девять кусков мороженого осетра.

© пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю

джипе нашли 40 кг черной икры, замороженное и вяленное мясо осетра.

Во время патрулирования трассы в Ульчском районе инспекторы Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району потребовали от водителя встречного автомобиля остановиться. Мужчина не не подчинился и попытался скрыться, что вынудило полицейских начать преследование. На 300-м километре автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре, нарушитель потерял управление, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель попытался бежать через переднее пассажирское место, но был задержан сотрудниками полиции.

Отдел дознания ОМВД России по Ульчскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, охраняемых Красной книгой Российской Федерации и международными договорами.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Изъятые биоресурсы помещены на ответственное хранение.