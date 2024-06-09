Мужчина с автоматом угрожал мастеру по ремонту ноутбука в Москве

Мужчина с автоматом угрожал мастеру по ремонту ноутбука на юге Москвы
Пятидесятичетырехлетний мужчина, вооружившись пневматическим автоматом, угрожал убийством мастеру по ремонту ноутбука на Нагатинской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служу Главного управления МВД России по столице.
Полицейские выяснили, что подозреваемый нашел объявление частного мастера об услуге по ремонту ноутбука в Сети. Созвонившись с ним, он пригласил его к себе домой. Однако после ремонта злоумышленник остался недоволен предоставленной услугой и в ходе возникшего словесного конфликта, используя пневматический автомат, стал угрожать потерпевшему.
По данному факту дознавателем ОМВД России по району Нагатино-Садовники Москвы возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мерой пресечения правоохранители избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник был ранее судим.
Ранее на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина совершили нападение в Москве, в ходе которого погиб его знакомый. Нападение произошло в районе дома 1 по Сиреневому бульвару. Злоумышленник нанес Щельцину около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. Знакомый пострадавшего Иван Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и скончался по дороге в больницу.