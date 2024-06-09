На Третьем транспортом кольце перекрыли движения из-за возгорания автокрана. Об этом в воскресенье, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

— Автокран загорелся на Третьем транспортном кольце на Новой Башиловке, дом 14, — говорится в сообщении.



Источник добавил, что пострадавших при возгорании не было. Очевидцы сообщают о сильном пожаре и густом черном дыме, который виден за сотни метров от места ЧП.

В конце мая на внутренней стороне 77-го километра МКАД в районе съезда № 76 загорелся автомобиль. Другой легковой автомобиль ранее столкнулся с ограждениями для дорожных работ на внешней стороне 17-го километра МКАД в районе съезда № 13. После столкновения машина перевернулась на крышу и загорелась.