«Весь в крови». Жена главы АНО «Цифровые платформы» о нападении на мужа

Глава АНО «Цифровые платформы» и бывший директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин находится в больнице после нападения. Об этом рассказала супруга пострадавшего Евгения Щельцина.

© vk.com/myars

— Соседи слышали очень громкие были крики «я тебя убью». Нападавший мужчина как-то сразу стал именно на Ивана агрессивно задираться, впоследствии просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения. Арсений пытался его как-то отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца. В итоге соседи стали вызывать скорую и полицию. Арсений тоже вызвал скорую, полицию, находясь весь в крови, — рассказала женщина.



Щельцина добавила, что нападение произошло в Северном Измайлове, ее супруг гулял со своим другом после работы. В настоящее время Щельцин находится в больнице. Ему провели операцию. Его жизни ничего не угрожает, мужчина идет на поправку, врачи дают положительные перспективы, передает «Газета.Ru».

Задержан напавший с ножом на прохожих в Москве музыкант

В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре злоумышленник в ходе ссоры напал на двух мужчин с ножом. По предварительным данным, Щельцин и его друг Иван Поздняков сделали замечание пьяной паре, которая громко кричала. В результате злоумышленник напал на мужчин с ножом, успев совершить не менее девяти ударов в области жизненно-важных органов Позднякову, который от полученных травм скончался на месте.