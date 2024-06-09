В Новороссийске на мусорном полигоне произошло возгорание

Возгорание зафиксировано но мусорном полигоне в Новороссийске, его ликвидируют. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Кравченко.

"На мусорном полигоне произошло возгорание. Все службы на месте", - сообщил он в своем Telegram-канале.



Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю, ориентировочная площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м.

Позже Кравченко сообщил о локализации пожара и отметил, что угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет, идет проливка.

На месте задействованы 20 единиц спецтехники и 50 человек. Ранее глава городской администрации сообщал, что на месте работают 4 пожарных расчета и 17 человек.

Кравченко также отметил, что причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

В новость внесены изменения (20:01 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.