В Риме банда похитила ценности на €500 тыс. из ювелирного магазина

В Риме неизвестные злоумышленники похитили ценности из ювелирного магазина Bulgari. Стоимость похищенного составила порядка 500 тыс. евро, пишет Il Messaggero.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июня, на улице Виа деи Кондотти.

По данным газеты, пятеро грабителей проникли в магазин через отверстие в полу одного из служебных помещений.

После того, как сработала сигнализация, на место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка обнаружили, что двери и окна закрыты.

В дальнейшем, после того, как выяснилось, что ограбление все же произошло, следователи изъяли записи с камер наблюдения и внимательно изучили их.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.