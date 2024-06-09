Мошенники обманули академика РАН на 1,9 млн рублей

Телефонные мошенники на 1,9 млн рублей обманули академика РАН, 88-летнего физика Евгения Александрова. Инцидент произошел в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Пенсионер рассказал, что 30 мая ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Русской Википедии». Она сообщила, что все его патенты необходимо зарегистрировать в некой программе. После этого академику пришло сообщение от банка, данные из которого он сообщил неизвестной.

Через неделю, 5 июня мужчина получил электронное письмо из банка о продаже его ценных бумаг и переводе 1 991 840 рублей на счет другого лица.

В банке подтвердили продажу бумаг и перевод денег.

Евгений Александров — физик, академик РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой. Заведующий лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.