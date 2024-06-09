В аэропорту ФРГ эвакуировали пассажиров Airbus A319

Пассажиры самолета Airbus A319 в аэропорту Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ были эвакуированы из-за технической неисправности воздушного судна. Несколько человек пострадали, пишет агентство DPA со ссылкой на полицию.

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По информации агентства, во время посадки на борт самолета 8 июня из-за задымления сработала сигнализация. В общей сложности 93 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы. Пять бортпроводников пострадали из-за утечки масла из самолета. Они открыли грузовой люк, гидравлика которого вышла из строя. Четверо из них были доставлены в больницу с легкими травмами.

Самолет так и не вылетел в Лондон 8 июня. Сумма ущерба пока не установлена. По имеющимся данным, других нарушений воздушного движения не было.