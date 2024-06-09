Задержан напавший с ножом на прохожих в Москве музыкант

Полиция Москвы задержала музыканта Романа Медведкина по подозрению в нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июня, в районе дома 1 по Сиреневому бульвару.

Источник пояснил, что 47-летний основатель рок-группы «Пасека» нанес Щельцину три удара в область туловища и верхних конечностей, а его другу — девять ударов. Поздняков от полученных ранений скончался в машине скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России пояснили, что между двумя компаниями на Сиреневом бульваре произошел словесный конфликт после того, как глава компании сделал рокеру замечание.

Затем началась потасовка, во время которой злоумышленник нанес оппонентам множественные удары ножом. После драки подозреваемый скрылся с места преступления.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого 1976 года рождения», — отметили стражи порядка.



Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В столичной прокуратуре уточнили, что Щельцин получил не менее трех ударов в область туловища. Врачи оказали ему медицинскую помощь и экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что дело находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.