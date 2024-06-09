В воскресенье произошел крупный пожар под Красногорском, около ЖК «Ильинские луга». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление МЧС России по Московской области.

В МЧС пояснили, что горит строительный мусор на площади 100 кв. м около ЖК «Ильинские луга». Жилищный комплекс расположен в поселке Ильинское-Усово в городском округе Красногорск.

«Горит строительный мусор на площади 100 кв. м», — рассказали спасатели.



Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном жилом здании на Бескудниковском бульваре в Москве, откуда эвакуировали десятки жильцов.